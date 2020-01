Zakończono głosowanie na prezydenta Gliwic. Lokale wyborcze zostały zamknięte. Wkrótce poznany nowego prezydenta miasta

W chwili zamknięcia lokali wyborczych nie jest znana frekwencja przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Podczas naszej wizyty w gliwickich lokalach wyborczych zauważyliśmy jednak, że mieszkańcy miasta chętnie i tłumnie ruszyli do lokali wyborczych, by oddać głos w wyborach.

- Przełożyliśmy plany na weekend, by przyjść do lokalu i oddać głos w wyborach. To nasz obowiązek jako mieszkańców Gliwic - mówi pan Grzegorz, który do lokalu przyszedł z żoną i dwiema córkami. - Chcemy pokazać dzieciom, że to ważne, aby brać udział w tego typu wydarzeniach - tłumaczyła pani Beata, mama dziewczynek.

Złamanie ciszy wyborczej

Wybory 5 stycznia zakończyły się o 21:00. Wtedy też zakończyła się cisza wyborcza, która trwała od soboty. Podczas wyborów policjanci z gliwickiej komendy nie otrzymali żadnego zgłoszenia o złamaniu ciszy wyborczej.

Przypomnijmy, że zgodnie z ordynacją wyborczą, przed rozpoczęciem ciszy wyborczej musiała skończyć się kampania wyborcza. W czasie trwania ciszy wyborczej zabronione było m.in. naklejanie nowych plakatów wyborczych, rozdawanie ulotek związanych z kampanią wyborczą, organizowanie manifestacji i zgromadzeń wyborczych, jak również nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych przez kandydatów.