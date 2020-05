Zameczek Leśny w Gliwicach do rozbiórki! Kiedyś była tu dyskoteka "Bravo"

Zameczek Leśny grozi zawaleniem i pójdzie do rozbiórki! Pamiętacie? Tu działała dyskoteka "Bravo", miało być kasyno. A została katastrofa budowlana...

Rozpadająca się kompletna ruina, grożąca zawaleniem, w zarośniętym, zaśmieconym otoczeniu. Zameczek Leśny w Gliwicach nadaje się już tylko do rozbiórki! Nie jest już na liście zabytków, ze względu na stan obiektu - wojewódzki konserwator zabytków zgodził się na jego rozebranie. Właścicielem zameczku jest miasto, odzyskało go po batalii sądowej z PSS Społem. I, jak twierdzą urzędnicy, w stanie, który sprawił, że obiekt był nie do odratowania. Jak do tego doszło, że zameczek zniknie z mapy Gliwic i dlaczego nie udało się go uratować? Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia

Zameczek, który straszy Widok straszy, zwłaszcza że o zapomnianym nieco obiekcie w parku przy ul. Chorzowskiej wiele osób przypomniało sobie w związku z faktem, że nieopodal powstaje duża tężnia solankowa. Redakcję o sprawie zaalarmowała Czytelniczka z Gliwic.

- Czy byliście Państwo ostatnio w rejonie Zameczku Leśnego? Przedstawia dramatyczny wręcz widok, katastrofa. I w sąsiedztwie tej ruiny ludzie chodzą oglądać powstającą tężnię solankową. Co to będzie za atrakcja? To w dodatku niebezpieczne, zameczek jest w ogóle niezabezpieczony, nie ma ogrodzenia - alarmowała. - A w dodatku - wstyd mi. Rzeczywiście, zarówno sam budynek, jak i jego otoczenie, są w katastrofalnym stanie. To ruina i nawet dla osoby, która nie jest specjalistą, sprawa jest oczywista: rudera, grożąca zawaleniem.

Ogrodzenia nie ma. Jest za to brud i smród. Walący się budynek straszy. Także jego dalsze sąsiedztwo, coraz bliżej tężni, pozostawia wiele do życzenia.

Zdewastowana niecka wielkiej fontanny, poobtłukiwane figurki na wodotrysku. - Są trzy, jeszcze niedawno były kompletne, teraz jedna nie ma już głowy - mówi nasza Czytelniczka.

Co miasto zamierza z tym zrobić? Na pytanie, które skierowaliśmy do miasta otrzymaliśmy odpowiedź: W związku z powstającą nieopodal nową inwestycją – tężnią solankową i zagrożeniem jakie obiekt stwarza w swoim obecnym stanie, miasto w najbliższym czasie przeprowadzi jego rozbiórkę. - Teren zostanie uprzątnięty i zagospodarowany tak, aby korespondował z powstającą przestrzenią rekreacyjną. Budowa tężni znacznie zwiększy atrakcyjność tej okolicy. Po rozbiórce działka zostanie wystawiona na sprzedaż lub wydzierżawiona. Liczymy na zainteresowanie inwestorów, którzy mogliby kontynuować tradycje tego miejsca w nowowybudowanym obiekcie gastronomicznym. Trwająca epidemia oraz jej spodziewane skutki ekonomiczne mogą niestety odsunąć w czasie te plany w czasie, ale jest to rozwiązanie, do którego będziemy dążyć - mówi Łukasz Oryszczak, rzecznik prezydenta Gliwic.

Popularne miejsce rekreacji jakie wkrótce powstanie w sąsiedztwie dawnego Zameczku dobrze uzupełniałoby się z obiektem gastronomicznym nawiązującym do czasów jego świetności.

Zameczek nie miał szczęścia Szczęścia to miejsce w ostatnich dziesięcioleciach nie miało. To tu mieściła się znana niegdyś dyskoteka Bravo. Wcześniej - elegancka restauracja, o której świetności w latach 90. nikt już nie pamiętał. Dlaczego jest w takim stanie? - zapytaliśmy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Właścicielem obiektu od 2010 r. jest miasto Gliwice. - Uzyskało go od PSS „Społem” po procesie sądowym, który trwał od 2006 r. W latach 1960-1976 obiekt należał do Gliwickich Zakładów Gastronomicznych, w tym czasie jako „Zameczek Leśny” był znaną i popularną restauracją. W roku 1976 zlikwidowano Zjednoczenie Przemysłu Gastronomicznego, a majątek przekazano Zarządowi Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców Społem. Przekazanie to nie odbyło się zgodnie z przepisami, Społem nigdy nie uzyskało tytułu prawnego do nieruchomości, nie mniej dysponowało nią i dzierżawiło do czasu wyroku przekazującego obiekt miastu - wyjaśnia Łukasz Oryszczak.

Od połowy lat 90. Zameczek został przez Społem wydzierżawiony prywatnej osobie: funkcjonował jako znana nie tylko w Gliwicach dyskoteka „Bravo”. Ówczesny dzierżawca, jak informują urzędnicy, przeprowadził w nim liczne przebudowy. 2006 r. Nadzór Budowlany przeprowadził kontrolę stanu bezpieczeństwa obiektu. Wynik kontroli był negatywny, dyskoteka została natychmiast zamknięta, a obiekt wyłączono z użytkowania. Obiekt stracił także walory zabytkowe. Kasyno w Zameczku Leśnym Jak przekonują urzędnicy, po przejęciu Zameczku miasto wielokrotnie podejmowało próby jego sprzedaży z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Na podstawie uchwały Rady Miasta, jest to jedyna lokalizacja w Gliwicach, w której zorganizować można kasyno. Niestety nie udało się znaleźć nabywcy. Potencjalnych inwestorów odstraszał zapewne stan budynku oraz ogromne koszty jakie wiązałby się z jego odbudową. - Liczne przebudowy, naruszenia konstrukcji oraz zaniedbania poprzednich użytkowników doprowadziły obiekt do ruiny. Duża część konstrukcji dachowej zawaliła się, pozostała część w większości jest w stanie katastrofy budowlanej. W trakcie wizji lokalnych zaobserwowano postępujące zapadanie się konstrukcji dachu – ponadnormatywne ugięcie konstrukcji i jej elementów. Liczne nieszczelności pokrycia dachowego - powiększanie się powierzchni przecieków wody z opadów atmosferycznych na całym obiekcie. Na podstawie przeprowadzonych ekspertyz stwierdzono, że obiekt kwalifikuje się do wyburzenia - podkreśla Oryszczak.

Budynek został wskazany w 2010 r. przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, jednak po przeprowadzonej w 2019 r. wizji w terenie z między innymi przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz po przedstawieniu dokumentacji obrazującej obecny stan techniczny budynku konserwator wojewódzki uzgodnił wyłączenie obiektu z gminnej ewidencji zabytków oraz jego rozbiórkę. Trochę historii Zameczek Leśny ma historię liczącą prawie 130 lat/. - Zaczynał jako ekskluzywna restauracja w stylu angielsko-chińskiej kawiarni chętnie uwiecznianej na stylowych pocztówkach z przeszłości. Obiekt nie służył jednak wyłącznie celom gastronomicznym. Na początku XX wieku zyskał dodatkową popularność za sprawą pierwszej w Gliwicach strzelnicy (pod gołym niebem), którą utworzono w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W latach 30. XX wieku budynek „Zameczku Leśnego” poddano całkowitej przebudowie. Historyzującą architekturę zastąpiono bardziej współczesnym, modernistycznym kostiumem.

– Z tego okresu nie zachowały się zdjęcia obrazujące wygląd „Zameczku Leśnego” po przebudowie. Do naszych czasów, po tej kompleksowej zmianie, pozostały jedynie fragmenty projektu modernistycznego budynku – zwraca uwagę Ewa Pokorska-Ożóg, miejski konserwator zabytków. Po wojnie „Zameczek Leśny” przejęło Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Przemysłu Ciężkiego w Gliwicach, które odremontowało budynek. W latach 1960–1976 należał on już do Gliwickich Zakładów Gastronomicznych. Wtedy blask dawnej, przedwojennej restauracji został przywrócony. Obiekt zyskał opinię wykwintnego lokalu, znanego w całym regionie. Były tam trzy osobne sale restauracyjne z odrębnymi dancingami, dobra kuchnia. Wyjątkowe, jak na owe siermiężne czasy, miejsce. Jak przypominają miejscy urzędnicy, w 1976 roku zlikwidowano Zjednoczenie Przemysłu Gastronomicznego, a majątek przekazano Zarządowi Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców „Społem”. Przekazanie to nie odbyło się zgodnie z przepisami. „Społem” nigdy nie uzyskało tytułu prawnego do „Zameczku Leśnego”, niemniej dysponowało nim. W tym czasie wolnorynkowe realia sprawiły, że wyjątkowy lokal o prestiżowym charakterze stracił popularność. Restauracja ostatecznie upadła. Od tego czasu zaczęła się historia upadku Zameczku Leśnego.

