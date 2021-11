Zamiast tradycyjnej kolędy kuria rekomenduje msze za parafian. Jakie będą tegoroczne kolędy?

Rezygnację z tradycyjnej formy odwiedzin duszpasterskich, w zamian odprawienie mszy świętej za parafian – takie rekomendacje dotyczące tegorocznych odwiedzin duszpasterskich wydała gliwicka kuria. Biskup zastrzega jednak, że decyzję, co do ewentualnej możliwości przeprowadzenia odwiedzin duszpasterskich w domach wiernych pozostawia się proboszczom parafii, którzy powinni skonsultować ją z pozostałymi duszpasterzami parafialnymi.

„W przypadku rezygnacji z odwiedzin kolędowych zaleca się odprawianie mszy lub nabożeństw kolędowych. Jeśli duszpasterze zdecydują się odwiedzać wiernych, powinni udawać się jedynie do tych wiernych, którzy wyraźnie i indywidualnie wyrazili wolę przyjęcia duszpasterza – czytamy w zaleceniach gliwickiej kurii.

W przypadku, gdy wierni i księża zdecydują, że chcą tradycyjnej kolędy z wizytą księdza, to takie spotkanie musi się odbyć w pełnym reżimie sanitarnym. Nie obejdzie się więc bez maseczek. - Zarówno duszpasterz, jak i wszyscy domownicy mają mieć podczas całej wizyty zasłonięte usta i nos. Duszpasterz udaje się do domu wiernych sam, zaopatrzony jedynie w kropidło oraz ewentualnie zaproszenia i notatnik. Obrazki kolędowe i kawałki poświęconej kredy należy wyłożyć w kościele, by wierni mogli je zabrać po nabożeństwach kolędowych. Celem wizyty winno być w tym roku przede wszystkim błogosławieństwo mieszkania i bardziej rozbudowana wspólna modlitwa z domownikami – pisze Wikariusz Generalny.

Wytyczne dotyczą parafii nadzorowanych przez gliwicką kurię - od Kuźni Raciborskiej, przez parafie gliwickie, bytomskie, tarnogórskie aż po Lubliniec.