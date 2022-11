Zaplanuj tanią podróż z akcją "Weekend za pół ceny". Które miejsca w woj. śląskim odwiedzisz ze zniżką? Zobacz TOP 10 najlepszych atrakcji

Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny

„Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny” to ogólnopolska akcja, adresowana do przedsiębiorców z branży turystycznej i jednocześnie do turystów. Pierwsi zgłaszają swoje oferty, a Ci drudzy korzystają z atrakcji w obniżonych cenach. Hotele, restauracje i instytucje kultury mają możliwość wypromować swoje usługi, a ich klienci odwiedzają te miejsca płacąc mniej.