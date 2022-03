Zbigniew Rokita wspiera Ukrainę. Oddał na charytatywną aukcję statuetkę, którą otrzymał wraz z Literacką Nagrodą Nike

Zwycięzca Literackiej Nagrody Nike przekazał statuetkę na charytatywną aukcję

Przypomnijmy, że gliwiczanin jest reporterem i publicystą. Specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Na swoim koncie ma już dwie książki. To „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium” oraz „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, która została nagrodzona w ubiegłym roku Nagrodą Literacką Nike. Co więcej, otrzymała też nominację do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, nagrody Ambasador Nowej Europy i Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego. Publikacja ta była też inspiracją do stworzenia sztuki „Nikaj” wedle scenariusza Zbigniewa Rokity i w reżyserii Roberta Talarczyka, którą wystawiono na deskach Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Teraz publikacja trafiła na aukcję internetową. Zbigniew Rokita chce w ten sposób dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć walczącą Ukrainę.