Zbiórka dla Ukrainy w Arenie Gliwice. Potrzebni są wolontariusze

Trwa miejska zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy w Arenie Gliwice. To właśnie tutaj zbierane są dary i obsługiwane rodziny, które potrzebują materialnej pomocy. Zbiórkę koordynuje w ramach zespołu ds. uchodźców z Ukrainy Stowarzyszenie GTW.

- Działamy od czwartku na pełnych obrotach. W środę przegotowywaliśmy to miejsce i ruszyliśmy pełną parą - wyjaśnia Agnieszka Jagła ze Stowarzyszenia GTW. - Przyjmujemy indywidualne dary oraz dajemy je bezpośrednio do rodziny na podstawie ich zapotrzebowania. Rodziny mogą tutaj także bezpośrednio przyjść, wypisać formularz i odebrać paczkę pierwszej potrzeby na miejscu - dodaje.

Zbierane są środki rzeczowe, w tym środki spożywcze i artykuły higieniczne. Dary zostaną przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb ukraińskich rodzin przyjeżdżających do Gliwic i powiatu gliwickiego.

- Na bieżąco schodzą środki czystości, płyny do mycia naczyń, dezodoranty, żywność gotowa w słoikach, konserwy i woda mineralna - wymienia Agnieszka Jagła - Potrzebujemy także wolontariuszy do pracy. Każde ręce się przydadzą, czy to do sortowania odzieży czy rozładunku towarów. Można się z nimi skontaktować przez fanpage Stowarzyszenia GTW albo po prostu przyjść tutaj w godzinach zbiórki i zgłosić się do pomocy. Zawsze się coś dzieje i zawsze można pomóc - dodaje.