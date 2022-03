Zbliża się kolejna premiera w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Będzie to europejska prapremiera „Spin Doktora”

Autorem sztuki jest Beau Willimon, amerykański autor elektryzujących scenariuszy filmowych, m.in. do jednego z największych komercyjnych hitów Netflixa – serialu „House of cards”. Sobotnia prezentacja będzie zarazem europejską prapremierą w tłumaczeniu, adaptacji i reżyserii Grzegorza Krawczyka. Autor sztuki zapowiedział swój przyjazd z Los Angeles do Gliwic na premierę spektaklu.

Przenikliwy styl pisarski Beau Willimona wyrasta wprost z jego osobistych doświadczeń. Odsłania kulisy polityki, w których kłębią się wybujałe ambicje i żądze, toczy brutalna walka o wpływy, o władzę i wielkie pieniądze, gdzie niezależność mediów okazuje się naiwną fikcją. Willimon wie, o czym pisze. Brał udział w amerykańskich kampaniach wyborczych, od kuchni obserwując partyjne starcia wagi ciężkiej. W 1998 roku jako wolontariusz angażował się w senacką kampanię wyborczą Demokratów, skąd trafił wprost do sztabu Hilary Clinton, a później jeszcze do dwóch innych kampanii prezydenckich. „Jak każdy młody człowiek, który bierze udział w kampanii politycznej, przyłączyłem się z wielkiego pragnienia zmiany świata. Prędko zaczynasz się jednak orientować, jakich taktyk używają ludzie w polityce. Jednych to przyciąga, innych odrzuca.” – mówił Beau Willimon o początkach swojej fascynacji światem władzy.

Swoje doświadczenia szybko wykorzystał w pracy pisarskiej. Zadebiutował sztuką „Farragut North” (polskie tłumaczenie Spin Doktor), która swą premierę na Off Broadwayu miała w 2008 roku. W 2011 r. zainteresował się nią George Clooney, który wraz z Willimonem zaadoptował ją na scenariusz filmowy i wyreżyserował. „Idy marcowe”, bo o nich mowa, przyciągnęły widzów przed ekrany kin na całym świecie polityczną intrygą oraz gwiazdorską obsadą. W filmie, w rolach głównych, rzecz jasna oprócz samego Clooneya, wystąpili Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffmann, Paul Giamatti i Marisa Tomei. Clooney i Willimon za „Idy Marcowe” otrzymali w 2012 roku nominację do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany.

Świat show biznesu usłyszał ponownie o Willimonie za sprawą niezwykle popularnego i wielokrotnie nagradzanego serialu „House of Cards”. Na zamówienie Netflixa Willimon rozwinął koncept brytyjskiego serialu powstałego w latach 90-tych i wpisał go we współczesne amerykańskie realia. Ta mega telewizyjna produkcja w reżyserii znakomitego Davida Finchera („Podziemny krąg”, „Siedem”) pchnęła serialowe produkcje na zupełnie nowe tory. Widzowie z zapartym tchem śledzili rozgrywkę o władzę prowadzoną przez bezwzględnego kongresmena Francisa Underwooda, granego przez Kevina Spaceya i jego żonę Claire Underwood (Robin Wright). W 2016 roku Beau Willimon opuścił ekipę „House of cards” – „Świat polityczny to mroczne miejsce. Jeśli chcesz pokazywać go takim, jakim naprawdę jest, czasem trzeba na chwilę z niego wyjść.” – komentował Willimon swoje odejście z serialu. Jednak nazwisko Willimona jest w świecie showbiznesu synonimem talentu i komercyjnego sukcesu.