Zielone serce Gliwic. Tylko 3 minuty spacerem od rynku. Ławki, palmy, kwiaty... Ten park kochają gliwiczanie! ZDJĘCIA Danuta Pałęga

To miejsce jest uwielbiane przez gliwiczan. Ławki, ukryte wśród zieleni. Obszerne uliczki, idealne do spacerowania i jeżdżenia na rowerze. Fontanna, palmy i cudowne, kolorowe kwiaty. I to wszystko zaledwie 3 minuty spacerem od rynku! Chyba nie trzeba przedstawiać? To zielony Park Chopina. Zobaczcie ZDJĘCIA.