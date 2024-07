Kliknij TUTAJ i zobacz, jak ONI parkują - ZDJĘCIA!

Mistrzowie parkowania w Śląskiem. Co poszło nie tak?

Jeśli myśleliście, że już nic Was nie zaskoczy, to spójrzcie do czego są zdolni kierowcy poruszający się po drogach województwa śląskiego. Oto prawdziwi „Mistrzowie" parkowania. Niewątpliwie cechuje ich kreatywność w podejściu do przepisów ruchu drogowego, ale przestrzegamy - nie idźcie w ich ślady! Zdjęcia pochodzą z lokalnych fanpage'ów, od internautów i naszych czytelników. Mamy także zapiski z archiwum dowodowego Straży Miejskiej w Gliwicach.