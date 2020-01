Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach złożyli przysięgę! ZDJĘCIA

Wszyscy skończyli szkolenia podstawowe w Wojskach Obrony Terytorialnej. Duża część z nich zdecydowała się wstąpić do WOT w ramach projektu „Ferie z WOT”.

Przysięga w Gliwicach rozpoczęła się o dwunastej przy ul. gen. Andersa 47. Ślubowanie złożyli żołnierze 13 Śląskiej Brygady OT im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego ps. Konrad Wawelberg.

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego

, czytamy w notce prasowej.

Napisano tam także: "Jest to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa Roty. Przede wszystkim jest to akt ślubowania, wyraz patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Dumnie nosząc mundur z biało – czerwoną flagą, żołnierze zobowiązują się do godnego reprezentowania wartości oraz ideałów, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków".