Żory: mieszkańcy Jastrzębia i Gliwic rozbijali się autami po pijaku

53-letni mieszkaniec Gliwic i 41-latek z Jastrzębia-Zdroju stracili już prawo jazdy i wkrótce staną przed sądem. Obaj mężczyźni przedwczoraj (21 września) spowodowali kolizje na drodze, podczas gdy w ogóle nie powinni wsiadać za kierownicę. Badanie alkomatem wykazało, że starszy miał nieco poniżej promila, a młodszy blisko 3!

- Około godziny 7.00 policjanci interweniowali w związku z kolizją, do której doszło w rejonie ulicy Rolniczej. Jak ustalili podczas wymijania innego pojazdu 41-letni kierowca opla zahaczył lusterkiem o lusterko renault. Mężczyznę dogonił drugi z kierowców biorący udział z zdarzeniu, jednak po krótkiej wymianie zdań sprawca kolizji odjechał z miejsca. Bez problemu namierzyli go policjanci, którzy wkrótce zapukali do drzwi właścicielki pojazdu, u której przebywał w tym czasie 41-latek. Zapytany o zdarzenie przyznał się do spowodowania kolizji, a następnie został poddany badaniu na alkomacie. Urządzenie wykazało, że w wydychanym powietrzu ma blisko 3 promile alkoholu - informuje Kamila Siedlarz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Żorach.