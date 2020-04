Atak na pielęgniarkę w Gliwicach. Zniszczono jej samochód. Jest apel jej córki "Nie dajmy się zastraszyć"

Atak na pielęgniarkę w Gliwicach

- 27 kwietnia moja mama, pielęgniarka gliwickiego szpitala, została ofiarą wandalizmu. A może i też nudy sąsiadów? Po 1,5 miesiąca przymusowego siedzenia w domu. Wychodząc jak co dzień o 6 rano do pracy, znalazła swój samochód z przebitymi oponami. Cały obsmarowany farbą - to fragment wpisu, który w mediach społecznościowych zamieściła córka poszkodowanej.

Fala hejtu uderza w pracowników służby zdrowia