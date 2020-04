Drony z Gliwic pomogą w walce z koronawirusem. Bezzałogowe samoloty już wykonały testowe operacje nad woj. śląskim

1 kwietnia weszły w życie nowe zasady bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2. Kilka dni wcześniej, pod koniec marca, odbyło się zebranie przedstawicieli służb, instytucji państwowych i polskich producentów bezzałogowych statków powietrznych. Rozmawiano o włączeniu systemów bezzałogowych do wsparcia działań związanych ze zwalczaniem skutków choroby. Spotkanie zorganizowała Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych i programu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD).

– Nasze bezzałogowce są gotowe do wsparcia pracy służb mundurowych w walce z epidemią – podkreśla prezes gliwickiej spółki. – Grupa oddaje do dyspozycji służb państwowych również doświadczonych operatorów. Mogą oni wesprzeć funkcjonariuszy policji i straży miejskiej w monitorowaniu z powietrza oraz pomóc im w nadzorowaniu przestrzegania kwarantanny.

Bezzałogowce sterowane przez operatorów z Gliwic 27 marca wykonały testowe operacje nad Śląskiem. Drony potwierdziły swoją skuteczność w monitorowaniu miejsc, w których gromadzą się ludzie. Te miejsca są traktowane jako obszary najbardziej sprzyjające w niekontrolowanym rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2. Loty pokazały również, że systemy bezzałogowe mogą być już teraz wykorzystane do wsparcia wszystkich służb w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Krótko mówiąc – sprzęt jest gotowy do użycia.

Samoloty FlyEye mogą służyć do obserwowania szlaków komunikacyjnych, skupisk ludności, popularnych miejsc rekreacji oraz obszarów trudnodostępnych, które nie są objęte żadną inną formą nadzoru. Przekaz obrazu następuje w czasie rzeczywistym w dowolne miejsce w Polsce, do jednego lub wielu odbiorców jednocześnie. Drony umożliwiają ponadto stworzenie systemu łączności i transmisji wideo dla wszystkich służb zarządzania kryzysowego.

Specjaliści mogą w krótkim czasie uruchomić mobilne stacje monitorowania wybranych obszarów. Bezzałogowce mogą być w pełni zintegrowane z centrum monitorowania, do którego trafiać będzie obraz z dziennych i nocnych kamer aparatów – również opracowanych przez spółkę Flytronic. Wersja FlyEye MED ma z kolei zapewniać wsparcie dla służb medycznych. Bezzałogowiec z Gliwic może bezpiecznie dostarczyć leki i inne środki medyczne na odległość do 50 kilometrów. Urządzenie wystartuje z dowolnego miejsca, do którego dotrze wyrzucający go w powietrze operator – na przykład z dachu budynku. Bezzałogowiec może przenosić ładunki o wadze do 2,8 kg.