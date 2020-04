Firma Etisoft rusza z produkcją przyłbic ochronnych. Część z nich zostanie przekazana do gliwickich szpitali za darmo

Część przyłbic trafi do gliwickich szpitali

Przyłbice wykonane przez firmę Etisoft mają być przede wszystkim wygodne dla użytkowników, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku pracy personelu medycznego, który musi korzystać z środków ochrony zdrowia nieprzerwanie przez wiele godzin podczas dyżuru i kontaktu z chorymi pacjentami.

Dodatkowym atutem jest funkcja unoszenia i opuszczania przyłbicy na zawiasie. Pozwala to z kolei na szybkie zakładanie oraz ściąganie urządzenia, gdy wystąpi taka potrzeba. Przyłbice umożliwiają pracę w okularach, a pozycja szyby pozwala na swobodne działanie. Łatwe jest także samo czyszczenie przyłbicy, do którego wystarczy spirytusu lub płynu do czyszczenia ekranów LCD.