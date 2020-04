Gliwice: Maseczki i kominy będą rozdawane na ulicach miasta

Miasto przygotowało bawełniane kominy odpowiadające wymogom rozporządzenia Rady Ministrów.

pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Teatru Miejskiego ochoczo przystąpili do szycia maseczek dla mieszkańców miasta. Jako pierwsi otrzymają je seniorzy.

W przyszłym tygodniu będą je rozdawali na ulicach miasta m. in. strażnicy miejscy. Na początku akcji strażnicy rozdadzą 500 kominów z logo miasta oraz 1000 maseczek uszytych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach z materiałów kupionych z miejskich funduszy.

Na ten cel kupiono 200 mb materiału i niezbędne akcesoria, które posłużą do produkcji masek. Gotowe produkty trafią też do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych instytucji.

Do każdej maseczki zostanie dołączona instrukcja, jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę, zachowując wszelkie zalecane środki bezpieczeństwa.

Jak informuje gliwicki UM na swojej oficjalnej stronie gliwice.eu maseczki szyją też fryzjerki, garderobiane i krawcowe z Teatru Miejskiego. Każdego dnia wytwarzają około 120 maseczek z pozyskanego własnym sumptem materiału.

Szyją maseczki dla gliwickich szpitali, mieszkańców, szkół i schronisk dla bezdomnych.