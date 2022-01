W środę 5 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 196 nowych zakażeniach - to już kolejny dzień ze wzrostem zachorowań! Zmarły aż 632 osoby. Wiele wskazuje na to, że z uwagi na rosnąca liczbę chorych, wprowadzone zostaną przez rząd nowe obostrzenia - co sugerował już wcześniej minister Niedzielski. W woj. śląskim sytuacja wygląda BARDZO poważnie! Minionej doby było aż 2047 nowych zakażeń, zmarły 122 osoby - najwięcej w Polsce! Na kwarantannie przebywa 22105 osób. Zachorowań w skali całego województwa jest bardzo dużo, podobnie jak z liczbą zgonów - jedną z wyższych podczas trwającej IV fali pandemii. A gdzie sytuacja jest najtragiczniejsza? Sprawdź. Kliknij w kolejne zdjęcie >>> Przejdź do kolejnych zdjęć, używając strzałek lub gestów.