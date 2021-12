Gliwice. Wypadek w kopalni Sośnica. Górnicy zostali ranni 950 m pod ziemią, podczas transportu

Do groźnego zdarzenia doszło pół godziny po północy w kopalni KWK Sośnica w Gliwicach. Wypadek miał miejsce na rozjeździe kolejki podziemnej 950 metrów pod ziemią w przekopie zachodnim.

- Jeden z wagoników pociągu osobowego na rozjeździe wykoleił się. Kilka osób zgłosiło urazy. Wiemy, że będzie to wypadek zbiorowy. Wszystko będą to wypadki lekkie - mówi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego.

Nieoficjalnie mówi się o 6 poszkodowanych górnikach. Górnicy zgłaszali lekkie urazy. Wszyscy zostali sprawdzeni pod kątem zdrowotnym jeszcze w kopalni, a potem przewiezieni karetkami do szpitala na badania.

Tragedia w kopalni Bielszowice

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu, 4 grudnia, w kopalni Bielszowice doszło do wstrząsu, po którym nie było kontaktu z dwoma górnikami. Na dole doszło do zawału na odcinku 40-50 metrów. Na powierzchnię udało się ewakuować pięciu górników. Dwoje było poszukiwanych przez ekipy ratunkowe. Jednego z górników udało się wydobyć na powierzchnię żywego. Niestety drugi, do którego dotarli ratownicy zmarł.

Także na początku grudnia doszło do wypadku w kopalni Pniówek. Złamania miednicy doznał tam 51-letni górnik. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że mężczyzna został przytrzaśnięty do taśmociągu przez kontener, zahaczony przez podwieszaną kolejkę.