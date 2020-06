Gliwiczanin miał ponad kilogram narkotyków! 30-latek trafił do aresztu

Kryminalni z gliwickiej komendy 30-latka obserwowali od dłuższego czasu. Znany im osobiście mieszkaniec Gliwic był już notowany i zatrzymywany za posiadanie narkotyków . Jak pokazuje jego przykład, osoby trudniące się tym procederem wracają do niego.

Policjanci podczas zatrzymania mężczyzny znaleźli przy nim 49 gotowych do sprzedaży woreczków z amfetaminą, 3 woreczki z marihuaną oraz 2 z ecstasy. Po sprawdzeniu mieszkania zatrzymanego śledczy zabezpieczyli kolejne przygotowane do sprzedaży substancje psychotropowe i środki odurzające oraz 5 elektronicznych wag służących do dzielenia porcji narkotyków. Łączna waga zabezpieczonych substancji wyniosła ponad kilogram, z czego blisko 890 gramów stanowiła amfetamina.

Za popełnione w ramach recydywy przestępstwo 30-latek otrzymał środek zapobiegawczy w postaci aresztu. Teraz czego go proces. Mieszkańcowi Gliwic grozi do 10 lat pozbawienia wolności.