Już jutro wielkie otwarcie Męskiej Szopy w Gliwicach. Sprawdź kiedy i gdzie!

Inicjatywa powstała w Australii, gdy zauważono, że mężczyznom po zakończeniu aktywności zawodowej brakuje okazji do pielęgnowania relacji społecznych, trudniej im znaleźć dobry powód, by wyjść z domu, co w dłuższej perspektywie niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie w społeczeństwie i na ich stan zdrowia. Tak narodził się pomysł tworzenia ogólnodostępnych warsztatów: Men’s Shed - Męskich Szop.

Tego typu miejsca działają już w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie oraz w Polsce. Partnerem strategicznym projektu w Polsce została Jula Poland.