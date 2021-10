Kontrabandzista z Bytomia z zarzutami. Naraziłby Skarb Państwa na utratę 160 tysięcy złotych

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, bazując na zebranych informacjach, zatrzymali do kontroli samochód marki Volkswagen. Do zdarzenia doszło w środę, 29 września, ok. godz. 19.00 w Knurowie.

Jak podaje Policja Śląska:Z ustaleń mundurowych wynikało, że kierujący pojazdem mężczyzna, trudniący się sprzedażą oraz dowozem „na telefon” wyrobów akcyzowych niewiadomego pochodzenia, ma przewozić krajankę tytoniową oraz papierosy różnych marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Informacje policjantów się potwierdziły. We wnętrzu auta, którym podróżował 40-latek, ujawniono 1800 sztuk papierosów oraz niemal 33 kg krajanki tytoniowej. Ponadto w garażu użytkowanym przez mężczyznę stróże prawa znaleźli 111 kg krajanki i 24 tys. sztuk papierosów.