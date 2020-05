Kopalnia Sośnica ogranicza wydobycie. Przez koronawirusa. Zakażonych jest 43 pracowników kopalni należącej do PGG

Kopalnia Sośnica ogranicza wydobycie

Od 6 do 10 maja kopalnia Sośnica znacząco ograniczy produkcję. Taką rekomendację zarządowi zakładu wystawił Sztab Kryzysowy Polskiej Grupy Górniczej.

W tym okresie w kopalni nastąpi minimalne obłożenie załogi wynikające z niezbędnych potrzeb dla bezpiecznego funkcjonowania zakładu. Decyzja spowodowana jest pandemią koronawirusa COVID-19 i troską o bezpieczeństwo pracowników. Procedury wprowadzone na czas epidemii zadziałały w spółce prawidłowo, a poprzez decyzję o ograniczeniu wydobycia spółka chce maksymalnie obniżyć ryzyko zachorowań wśród pracowników i sprawić, by po okresie epidemii zakłady mogły normalnie i bezpiecznie funkcjonować - czytamy w komunikacie Polskiej Grupy Górniczej.

W kopalni Sośnica we wtorek (5 maja) na kwarantannie przebywało 110 pracowników, z czego 43 osoby miały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Trzy kopalnie nie fedrują

To trzecia kopalnia należąca do PGG, która znacząco ograniczyła produkcję przez koronawirusa. Od 27 kwietnia do 10 maja stoją kopalnie Jankowice i Murcki-Staszic. Tam liczba zakażonych to ponad 200 osób, a kwarantannie jest kilkaset pracowników. Prace polegają na utrzymaniu ścian i gotowości do wydobycia zakładów.