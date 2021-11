Na oddziale covidowym w Szpitalu Miejskim nr 4 nie ma już ani jednego wolnego miejsca. Wkrótce liczba łóżek zostanie podwojona

Padają kolejne rekordy zakażeń koronawirusem

Na wielu oddziałach covidowych w całym kraju zaczyna brakować miejsc i są one powiększane. Obecnie zajętych jest ponad 12 tys. łóżek dla pacjentów z COVID-19.

Oddział covidowy w gliwickim szpitalu będzie powiększony

Do ostatniego miejsca zapełniony jest m. in. oddział covidowy w szpitalu nr 4 w Gliwicach. Na miejscu słyszymy jednak, że nie ma powodów do paniki.

- Wszystkie łóżka przeznaczone dla pacjentów z koronawirusem są już zajęte. Mimo to mogę zapewnić, że sytuacja jest pod kontrolą, wkrótce ich liczba zostanie podwojona - poinformowała Anna Ginał, rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Liczba łóżek dla chorujących na COVID-19 zostanie powiększona 15 listopada. Dotychczas w gliwickim szpitalu było ich 35, od poniedziałku oddział będzie mógł przyjąć 70 pacjentów.