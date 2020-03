Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach pomoże w badaniu koronawirusa

Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach pomoże w badaniu koronawirusa

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach przebadała już do tej pory ponad 3,5 tysiąca próbek od osób, które mogły zostać zakażone koronawirusem. Jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki laboratorium od trzech tygodni pracuje non stop, 24 godziny na dobę.

– Mamy dziś ogrom pracy. Sam proces przygotowania do badania jest niezwykle czasochłonny i wymaga niezwykłej pieczołowitości. Laboranci, którzy zostali specjalnie przeszkoleni, muszą się przebrać w odpowiednie kombinezony, maski, przygotować ręcznie do dalszej diagnostyki próbki przed włożeniem ich do urządzenia. Cały proces badania trwa 5 godzin – wyjaśnia Urszula Mendera-Bożek, wojewódzka inspektor sanitarna.

Co ważne, urządzenie, które bada próbki pod kątem genetycznym może pomieścić jednocześnie tylko około 90 probówek z materiałem biologicznym.

We wtorek, 31 marca, ruszyły badania pod kątem koronawirusa w jednym z laboratoriów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.