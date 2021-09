Spotkanie z kapitanem Krzysztofem Baranowskim w ośrodku żeglarskim na Dzierżnie

Skoczył z wiaduktu do kabiny jadącej ciężarówki na A4. Prawie zabił kierowcę!

Mieszkanie Ryśka Riedla na sprzedaż. To gratka dla pasjonatów muzyki

Przypomnijmy. Krzysztof Baranowski jest kapitanem jachtów żaglowych, pisarzem i dziennikarzem. Wywodzi się ze Lwowa.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (tam zdobył tytuł inżyniera elektronika) i dziennikarzem - ukończył Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Programowej Polskiej Fundacji Morskiej. Ma na swym koncie wielkie, żeglarskie sukcesy i długoletnie doświadczenie. Jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską. To także założyciel słynnej Szkoły pod Żaglami. Kapitan Baranowski - to również pisarz. Ma na swoim koncie wiele książek o tematyce marynistycznej. Pisze zarówno reportaże, jak i wydał zbiory opowiadań, inspirowane własnymi przeżyciami na morzu. W ośrodku Maytur nad Dzierżnem będzie także okazja jego książki nabyć. Wstęp na to bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie jest wolny.