Targowiska w Rudzie Śląskiej, Zabrzu i Gliwicach choć otwarte, świecą pustkami. Mieszkańcy wzięli sobie do serca apele o pozostanie w domach

Przy straganach i lokalach próżno szukać kogoś, kto odważyłyby się wyjść na zewnątrz bez maski ochronnej czy lateksowych rękawiczek jednorazowych. Co kilka minut przez głośniki zamontowane na terenie targowiska w Rudzie Śląskiej-Wirku sprzedawcy i kupujący słyszą z kolei komunikat przypominający im o zachowywaniu bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób oraz o zakazie dotykania towarów.

Apele o pozostanie w domach trafiły do mieszkańców śląskich miast. Na targowiskach w Rudzie Śląskiej, Zabrzu i Gliwicach, otwarcia swoich lokali lub wystawienia straganów podjęli się tylko ci, którzy mogą, jak na przykład sprzedawcy artykułów spożywczych, lub ci, którzy są do tego zmuszeni przez trudną sytuację finansową. Niewiele osób decyduje się także przyjść na targowiska. Strach przed dużym skupiskiem osób, byciem zarażonym lub zarażeniem innych osób sprawia, że co niektórzy kupcy byli w stanie opuścić targ widząc, kilka osób w kolejce do danego stoiska.