To ostatnia w tym roku Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa - zobacz ZDJĘCIA ze spotkania

Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa: To był ostatni bieg w tym roku w Gliwicach

W sobotę 16 grudnia w Gliwicach rozegrano dwunasty bieg w ramach Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej 2023. Grudniowe zawody kończyły tegoroczny cykl.

To był jubileuszowy 120 bieg Gliwickiej Parkowej prowokacji Biegowej, która właśnie skończyła swój dziesiąty sezon. Wystartowało w nim kilkustet zwolenników aktywnego wypoczynku stosujących się do hasła tej imprezy "Daj się sprowokować do walki z lenistwem".

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z GRUDNIOWEJ GLIWICKIEJ PARKOWEJ PROWOKACJI BIEGOWEJ