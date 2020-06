TOP 8 najdroższych ulic w Gliwicach. Tutaj nie każdy może sobie pozwolić na mieszkanie

Wyremontowane czy do remontu? M3 a może lepiej większe? Najlepiej do 250 tys. zł. Podejmując decyzję o zakupie mieszkania, rozważamy wiele czynników, ale najczęściej to lokalizacja i cena są zasadnicze. Średnia cena mieszkania w Gliwicach wynosi 4 tys. 743 zł za metr kwadratowy. Ale są też ulice, gdzie przyjdzie nam zapłacić znacznie więcej. Sprawdźcie, które ulice są najdroższe w Gliwicach, a które cieszą się największym wzięciem. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

Czym kierujemy się podczas zakupu własnego M? Z badania "Finansowy Barometr ING", wynika że najpierw wybieramy okolicę, w której chcielibyśmy zamieszkać, a dopiero później szukamy lokum na miarę własnych możliwości finansowych. Cena za metr kwadratowy mieszkania w Gliwicach spadła przez ostatni miesiąc o 5.14 proc. i na dzień 1 czerwca wynosiła 4 tys. 743zł. Według prognoz do końca roku może jednak wzrosnąć do 4 tys. 883 zł. Najdroższe ulice w Gliwicach. Sprawdź w galerii Według serwisu SonarHome.pl najwięcej zapłacimy za mieszkanie na placu Rzeźniczym w Gliwicach. Ceny M sięgają tam nawet 6 tys. 309 zł za metr kwadratowy. Niewiele taniej kosztują nieruchomości przy ul. Młyńskiej. Tam ceny kształtują się wokół 5 tys. 879 zł za mkw. Co jednak ciekawe nie są to wcale najczęściej wybierane przez kupujących lokalizacje. Wśród najpopularniejszych prym wiodą bowiem nieruchomości przy ulicach: Adama Mickiewicza, Wita Stwosza, Ignacego Daszyńskiego, Chorzowskiej, Wincentego Styczyńskiego, Powstańców Warszawy, Pawła Stalmach czy na Nowym Świecie. Tutaj ceny za mkw. oscylują wokół 4,5 do 5,6 tys. złotych. Zdaniem serwisu SonarHome.pl szacowany czas aktywności oferty na gliwickim rynku nieruchomości wynosi obecnie 64 dni, podczas gdy jeszcze w minionym miesiącu mieszkania rozchodziły się średnio po upływie 38 dni od zamieszczenia ogłoszenia. Aktualnie w Gliwicach dostępnych jest w sprzedaży 1 080 ofert mieszkań i domów o powierzchni od 16 mkw do 231,89 mkw. W tym najwięcej ofert dotyczy dwu- i trzypokojowych lokali (kolejno 412 i 410). Najtańsze M zostało wystawione za 100 tys. zł. Zobacz galerię (9 zdjęć) Jak Gliwice wypadają na tle innych miast regionu? Oczywiście, najdrożej jest w stolicy województwa. Osoby, które chcą kupić mieszkanie w Katowicach muszą się liczyć z dużym wydatkiem - średnia cena bowiem kształtuje się tam na chwilę obecną w okolicach 6 tys. 700 zł. O prawie tysiąc złotych mniej zapłacimy w Zabrzu (3 tys. 731 zł za mkw.). Mniej kosztują także M w Chorzowie (4 tys. 390 zł za m kw.) czy w Sosnowcu (4 tys. 080 zł za mkw.).