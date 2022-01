W Gliwicach sześć osób trafiło do szpitala po zatruciu tlenkiem węgla js

Straż pożarna interweniowała w bloku w Gliwicach, gdzie ulatniał się czad. Janusz Strzelczyk

Sześć osób trafiło do szpitala w sobotę, 8 stycznia, po zatruciu tlenkiem węgla w jednym z bloków w Gliwicach. W okresie zimowym często dochodzi do zdarzeń tego typu. Strażacy przypominają i ostrzegają - tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny gaz, który ma właściwości do rozprzestrzeniania się do innych pomieszczeń czy mieszkań.