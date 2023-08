Ceny ekogroszku w sierpniu 2023 mocno w dół. Klienci wykupują paliwo ze sklepu PGG. Sprawdź, gdzie jest najtańszy ekogroszek

Ekogroszek to wciąż popularna alternatywa dla tradycyjnych paliw stałych, takich jak węgiel kamienny czy brunatny. Jeszcze rok temu jego cena w składach była dwa razy wyższa niż obecnie. Warto zatem korzystać z promocji i sprawdzić, gdzie można go dostać najtaniej. Ile kosztuje tona ekogroszku? Sprawdzamy.

Ekogroszek w workach – gdzie można go kupić?

Ekogroszek dostaniemy m.in. w marketach budowlanych, lokalnych składach oraz w sklepach internetowych Tauronu i PGG. Zacznijmy od tego, gdzie najwięcej zapłacimy za ekogroszek workowany. Jak łatwo się domyślić, będą to markety budowlane. Cena za tonę tego paliwa wynosi obecnie ok. 2 tys zł. Tańszy opał znajdziemy w składach – tam cena tego paliwa mocno spadła. Wrażenie robi różnica między cenami z tego i ubiegłego roku. Rok temu tona ekogroszku kosztowała blisko 4000 zł, dziś wydamy za niego mniej niż 2000 zł. Czy obniżka cen będzie jeszcze większa? Trudno wyrokować, ale na razie ceny są na tyle korzystne, że można myśleć o zrobieniu zapasów na zimę. Pamiętajmy, aby zaopatrzyć się w opał pochodzący z pewnego źródła. Paliwo niskiej jakości może spowodować awarię kotła retortowego.

Polska Press/Grzegorz Olkowski

Ekogroszek – ceny w marketach sierpień 2023

Ceny ekogroszku w marketach budowlanych są zwykle wyższe niż w innych miejscach sprzedażowych. W Leroy Merlin za worek ekogroszku o wadze 25 kg zapłacimy od 44,90 do 54,90 zł. W Castoramie cena ekogroszku w 20-kilogramowym worku wynosi od 35,98 zł do 54,98 zł. Z kolei w Mrówce i Obi spotkamy się z najwyższymi cenami za ten surowiec. W obu sklepach za worek o wadze 25 kg zapłacimy ok. 84 zł.

Ile za ekogroszek w PPG?

Najbardziej opłaca się kupić ekogroszek w sklepie internetowym PGG – ceny należą do jednych z najniższych na rynku. Możesz także stawić się osobiście na kopalni i zaopatrzyć się w paliwo „od ręki”. Ekogroszek Karolinka i Pieklorz pakowane w worki (50x20 kg) kosztują od 1650 zł za tonę. Cena za paliwo luzem wynosi 1400 zł za tonę. Według informacji podanej na stronie PPG – na ten moment nie ma już ekogroszku w sklepie internetowym. Warto jednak śledzić na bieżąco ofertę PPG, bo sytuacja, jeśli chodzi o dostępność tego surowca, przedstawia się dość dynamicznie. Więcej informacji o tym, kiedy ekogroszek będzie dostępny w sklepie PGG, uzyskamy, dzwoniąc pod numer telefonu: 32 717 00 00.

Ile kosztuje ekogroszek w Tauronie?

W sklepie internetowym Tauronu dostaniemy ekogroszek na paletach po 800 kg każda (40 worków po 20 kg). Podane ceny nie obejmują kosztów transportu:

ekogroszek TAURON – 1479 zł,

ekogroszek JARET plus – 1439 zł,

ekogroszek EKOSOBIESKI premium – 1663 zł – produkt czasowo niedostępny. W sklepie internetowym Tauronu na ten monet brakuje ekogroszku TAURON BIG BAG (1848,5 zł) oraz JARET plus BIG BAG(1798,5 zł), które oferowane były luzem.

Węglokoks – jaka cena za tonę ekogroszku?

Aby złożyć zamówienie w Węglokoksie, trzeba zadzwonić pod numer 32 717 11 00. Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 10.00. Jakie są zatem ceny ekogroszku w Węglokosie? Cena ekogroszku Skarbek workowanego wynosi 2091 zł za tonę (40 worków po 25 kg). Cena ekogroszku Skarbek sprzedawanego luzem wynosi obecnie1968 zł za tonę – jeszcze do niedawna było to ponad 2 tys. zł.

Ekogroszek – dlaczego tak chętnie go kupujemy?

Ekogroszek charakteryzuje się wysoką gęstością energetyczną, co oznacza, że zawiera dużo energii w stosunkowo niewielkiej objętości. Dzięki temu jest efektywny w procesie spalania i skutecznie ogrzewa pomieszczenia. W porównaniu do tradycyjnego opału, ekogroszek zawiera mniej zanieczyszczeń, takich jak siarka i popiół. Ponadto w niektórych regionach ekogroszek jest bardziej dostępny niż węgiel, co ułatwia użytkownikom zdobycie opału na zimę. Do największych wad dotyczących opalania ekogroszkiem z pewnością zalicza się zakup specjalnego pieca retortowego. Wiąże się to bowiem z dość sporym wydatkiem. Na szczęście sama eksploatacja i ogrzewanie ekogroszkiem jest oszczędne, a przede wszystkim bezproblemowe. Spalanie opału w takich piecach jest kontrolowane przez sterownik, dzięki czemu cały proces przebiega niemal bez naszego udziału.