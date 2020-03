Gliwice: Przyłbice dla lekarzy drukują na Politechnice Śląskiej. Już trafiły do Śląskiego Centrum Chorób Serca

Pierwsza partia materiałów została przekazana do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także personelowi z gliwickich jednostek medycznych, w tym ratowników działających w ramach SOR. Przyłbice trafią również do szpitala położniczego w Gliwicach. Profesor Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej zapewnia, że zespoły pracujące nad produkcją będą dążyć do dostarczenia przyłbic jak największej liczbie chętnych szpitali, jednak produkcja zależna jest od możliwości technicznych sprzętu – wykształcenie przez drukarkę kilku elementów trwa nawet do 30 godzin.

- Zwracam się z apelem, do tych osób, które mają drukarki 3D. Potrzeby służby zdrowia jeżeli chodzi o przyłbice są przeogromne. Od wczoraj zwróciła się do mnie duża grupa lekarzy z prośbą o przyłbice. My niestety z uwagi na czas potrzebny do wydruku elementów jesteśmy ograniczeni z liczbą możliwych do wyprodukowania przyłbic. Potrzebujemy wsparcia tych wszystkich, którzy mogą się włączyć w produkcję. My to wszystko skoordynujemy powiemy co należy zrobić i w jaki sposób. Liczę, że dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli znacznie więcej przyłbic razem wyprodukować. Musimy wspomóc lekarzy i personel medyczny w tej niełatwej walce z COVID-19 – mówi dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, prof. Marek Gzik.