List otwarty Forum Ludzi Kultury w Gliwicach - "Gliwice posiadają niezwykły potencjał"

List otwarty Forum Ludzi Kultury w Gliwicach

Gliwice, 15.07.2022 r.

14.06.2022 r. odbyło się spotkanie Forum Ludzi Kultury w Gliwicach, w którym uczestniczyło około 50 osób reprezentujących prawie 40 organizacji kulturalnych oraz twórcy indywidualni działający w Gliwicach. Obecni byli przedstawiciele różnych muz, organizujący w mieście od lat ważne wydarzenia artystyczne, ale także osoby, które w gliwickiej kulturze pojawiły się niedawno. Wszyscy zgromadzeni przedstawili się pozostałym uczestnikom spotkania, a późniejsza dyskusja przebiegła w konstruktywnej atmosferze wzajemnej uwagi.

Podczas dyskusji zidentyfikowane zostały potrzeby i problemy, które przedstawiamy w niniejszym liście, kierując jego treść do osób, które nie były na spotkaniu z zaproszeniem do włączenia się do działań na rzecz kultury w mieście, a także do prezydenta miasta Gliwice oraz dyrektora CK Victoria z prośbą o podjęcie REALNEGO dialogu z tworzącym się Forum Ludzi Kultury.