Najlepsze uczelnie wyższe w woj. śląskim. Tu warto iść na studia! Poznaj RANKING Perspektywy 2024

Pozycja danej uczelni uzależniona jest od ilości zdobytych punktów. W metodologii uwzględniono następujące kategorie:

-Ranking Szkół Wyższych Perspektywy od początku, czyli od 2000 roku, adresowany jest przede wszystkim do kandydatów na studia, którym chcemy pomóc w wyborze kierunku studiów i uczelni (...) W Ranking Perspektyw wpisana jest wizja uczelni idealnej – model, który co roku Kapituła dopasowuje do zmieniającej się rzeczywistości. Badania na światowym poziomie i aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, wysoki prestiż, doskonała kadra, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, współpraca z biznesem, troska o realizację społecznej misji uczelni, zapewnienie dobrych perspektyw zatrudnienia absolwentów – tego oczekują od uczelni jej studenci i absolwenci, a także jej partnerzy i otoczenie społeczno-gospodarcze - informują Organizatorzy