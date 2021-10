W Gliwicach można kupić przedwojenną dumę miasta! Dawny Browar Scobla czeka na kupca - ile kosztuje? red.

Nieruchomości Gliwice. Na sprzedaż wystawione są budynki należące do dawnego Browaru Scobla. To tu niegdyś powstawało jedno z najlepszych piw na Górnym Śląsku. Cena nieruchomości to 15 mln złotych.