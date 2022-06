Miejsca w Gliwicach, których należy unikać. Nielegalne wyścigi i dzikie wysypiska. Mieszkańcy miasta wskazali konkretne ulice

Gliwice – tych miejsc należy unikać

Co prawda nieprawidłowego parkowania nie można raczej zaliczyć do zdarzeń szczególnie niebezpiecznych, ale jest to coś, co z pewnością potrafi uprzykrzyć życie i skutecznie utrudnić poruszanie się po drodze. By uniknąć sytuacji, w której nieprawidłowo zaparkowany samochód np. utrudni przejście chodnikiem należy omijać ulice Powstańców Warszawy i Jasnogórską. Właśnie tam najczęściej kierowcy parkują nieprawidłowo.

Choć osoby pijące alkohol w miejscu niedozwolonym nie koniecznie muszą być niebezpieczne, wieczorne spotkanie z grupą nietrzeźwych osób raczej nie należy do zbyt przyjemnych. Jak podaje Mapa Zagrożeń, na takie osoby możemy natrafić w okolicach ul. Kosów, a także na osiedlu, które ograniczone jest ulicami Nowy Świat, Rybnicką i Kochanowskiego.

Mogłoby się wydawać, że w centrum dużego miasta nielegalne wysypiska śmieci nie powinny być problemem. Jest jednak inaczej. Miejsca, w których pojawiły się dzikie wysypiska śmieci w Gliwicach zostały zaznaczone na ul. Jana Śliwki oraz przy zjeździe z Orląt Śląskich na DK88.

Realnym zagrożeniem, zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych są miejsca, w których kierowcy dociskają pedał gazu mocniej, niż powinni. Przekroczenie prędkości najczęściej pojawia się na Mapie Zagrożeń na ul. Miodowej w Bojkowie, a przesuwając się bliżej centrum – Toruńskiej i Dworcowej. Ostatnia z wymienionych ulic, według Mapy Zagrożeń, jest miejscem, w którym organizowane są nielegalne wyścigi samochodowe.