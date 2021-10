Tygodniowy przegląd prasy (Gliwice, 26.09-2.10.2021), poznaj najważniejsze informacje z Gliwic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gliwic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.09 a 2.10.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Żabka, Auchan, LIDL, Biedronka, i inne sklepy, wycofują toksyczną żywność. Nie jedz tego! Wydano OSTRZEŻENIE”?

Przegląd tygodnia Gliwice od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Żabka, Auchan, LIDL, Biedronka, i inne sklepy, wycofują toksyczną żywność. Nie jedz tego! Wydano OSTRZEŻENIE Nie jedz tego! Wybrana żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia! Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Duże partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki. 📢 Tam zagrożenie jest największe. Połowa woj. śląskiego w "czerwonej strefie"? Zobacz ta MAPĘ! Koronawirus. Czwarta fala przybiera na sile! Wczoraj, po raz pierwszy od 27 maja, jednego dnia było ponad tysiąc nowych zachorowań. Dziś 1 października - tych jest aż 1362, to wzrost o blisko 68 procent w stosunku do ubiegłego piątku! Zmarło 16 osób. W woj. śląskim jest już teraz kilka powiatów, w których liczba zachorowań na 10 tys. mieszkańców jest coraz wyższa przy jednoczesnym niskim poziomie zaszczepienia. Które powiaty w naszym województwie są najbardziej zagrożone?

📢 W Gliwicach można kupić przedwojenną dumę miasta! Dawny Browar Scobla czeka na kupca - ile kosztuje? Nieruchomości Gliwice. Na sprzedaż wystawione są budynki należące do dawnego Browaru Scobla. To tu niegdyś powstawało jedno z najlepszych piw na Górnym Śląsku. Cena nieruchomości to 15 mln złotych.

Tygodniowa prasówka 26.09-2.10.2021 Gliwice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gliwicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop na jesień 2021. Znaki zodiaku w horoskopie na jesień. Zdrowie, miłość i pieniądze w Kartach Tarota 3.10.2021 Horoskop na jesień dla Wagi. Horoskop na jesień 2021 dla Skorpiona i wszystkich znaków Zodiaku. Co znaki zodiaku czeka w kolejnych miesiącach jesieni! Horoskop na jesień 2021 pomoże w trudnych życiowych wyborach. Jakie wskazówki odkrywa horoskop na jesień? Wróżka Bernadetta postawiła karty Tarota dla wszystkich znaków zodiaku. Poznaj swój horoskop na miłość, zdrowie, pracę. Horoskop na październik i wszystkie miesiące roku!