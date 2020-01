Biedronka testuje w woj. śląskim okulary z wirtualną rzeczywistością! O co dokładnie chodzi?

Szkolenie za pomocą okularów VR

Sklepy Biedronka prowadzą innowacyjne szkolenia dla pracowników z wykorzystaniem okularów z wirtualną rzeczywistością. Gogle VR służą do prowadzenia kursu z zakresu wypieku pieczywa.

- Rozpoczęliśmy testy VR, bo jest to wygodne narzędzie, uczące w realistyczny sposób umiejętności, które są trudne lub kosztowne w nauce tradycyjnej. W tym momencie rozwiązanie wdrażamy przy jednym z najbardziej wymagających procesów w sklepie – wypieku pieczywa. Zaletą gogli VR jest to, że umożliwiają wielokrotne ćwiczenia, ale i popełnianie błędów w bezpiecznym środowisku. Są też atrakcyjnym elementem wdrażania do pracy nowych osób – mówi Katarzyna Kozyra, starszy menedżer ds. szkoleń w sieci Biedronka.

W sklepach w tych miejscowościach, Biedronka testuje gogle VR:* Gliwice